Официальный дилер Systemair — Scandinavia engineering

Scandinavia Engineering Group предлагает продукцию международного производителя вентиляционного и климатического оборудования Systemair. Группа Systemair включает в себя 56 компаний в 45 странах мира и в настоящий момент представляет самый широкий ассортимент оборудования в области вентиляции и кондиционирования воздуха. Компания прочно обосновалась на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе и в России. Также в группу Systemair входят торговые марки Frico, VEAB, Fantech, Menerga и Holland Heating.

Под брендом Frico выпускается тепловое оборудование: воздушные завесы, электронагреватели, тепловентиляторы, конвекторы и др.

VEAB разрабатывает, производит и продает отопительные приборы для вентиляционных установок, канальные нагреватели и осушители.

Fantech представляет бренд Systemair в Северной Америке с такой продукцией, как туннельные вентиляторы, различные вентиляционные устройства и воздухообрабатывающие агрегаты для бытового использования.

Под брендом Holland Heating выпускаются воздухообрабатывающие агрегаты для рынка Нидерландов и ряда стран Европы. Данная линейка оборудования на официальном сайте “Системэйр”, помимо стандартных агрегатов, включает в себя вентиляционные установки медицинского исполнения, а также специально разработанное оборудование для вентиляции на крупных морских судах.

Под маркой Menerga производятся воздухообрабатывающие агрегаты с особо высокой эффективностью для комфортной вентиляции, а также для вентиляции бассейнов.

В каталоге на официальном сайте Systemair можно найти стандартизированную линейку вентиляционной продукции, разработанной главным образом в Швеции. Наша компания является официальным дилером “Системэйр” в России и предлагает приобрести следующее оборудование:

Вентиляторы и принадлежности

Бытовые системы

Воздухораспределительные устройства

Воздухообрабатывающие агрегаты

Холодильное оборудование

Системы кондиционирования

Пожаробезопасность

Будем рады видеть вас в числе наших довольных клиентов! Купить оборудование Systemair и запросить цены на продукцию можно на нашем сайте или по телефону: 8 (800) 600-55-91.